UEFA, ecco la distribuzione premi per l'Europa League

La Uefa ha reso nota la distribuzione dei premi per le competizioni continentali. Per quanto riguarda l'Europa League - torneo in cui si è qualificata la Lazio - la squadra vincitrice potrà guadagnare fino a 20 milioni. Inoltre, per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 570.000 euro per una vittoria e 190.000 euro per un pareggio. Per quanto riguarda, invece, la Champions League, chi si aggiudicherà la coppa dalle grandi orecchie potrà incassare fino a 82 milioni di euro. Di seguito, le varie somme per i due tornei:

CHAMPIONS LEAGUE

Raggiungimento della fase a gironi: 15 milioni

Ottavi di finale: 9,5 milioni

Quarti di finale: 10,5 milioni

Semifinali: 12 milioni

Finale: 15 milioni

Vincitore della finale: 4 milioni

EUROPA LEAGUE

Raggiungimento della fase a gironi: 2,75 milioni

Sedicesimi di finale: 500.000

Ottavi di finale: 1,1 milioni

Quarti di finale: 1,5 milioni

Semifinali: 2,4 milioni

Finale: 4,5 milioni

Vincitore della finale: 4 milioni

