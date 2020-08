UEFA: "Niente sanzioni per le proteste Black Lives Matter dei calciatori"

Tramite una nota ufficiale, la UEFA ha spiegato che non ci sarà nessuna sanzione per le proteste dei calciatori che inneggeranno o hanno inneggiato alla protesta Black Lives Matter. In Serie A ci sono stati gli episodi di Romelu Lukaku e N'Koulou che hanno esultato in ginocchio con il pugno alzato ricordando la morte di George Floyd e supportando l’uguaglianza tra gli esseri umani. Questo un estratto del comunicato del presidente Ceferin:

“La UEFA ha una tolleranza zero nei confronti del razzismo e qualsiasi giocatore che voglia protestare in questo modo per chiedere l’uguaglianza tra gli esseri umani, non dovrà affrontare sanzioni disciplinari. A volte, infatti, i miliardi di tifosi sono più attenti al calcio che ai loro leader politici. In tempo di crisi, la grande influenza di questo sport e la sua vasta portata comportano maggiori responsabilità; sono orgoglioso di come il calcio europeo sia accorso al fianco delle comunità locali nel momento del bisogno”.