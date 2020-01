Uefa, raggiunto accordo con l'Eca: nasce una nuova Champions League

Potrebbe prendere forma una nuova versione della Champions League. Secondo quanto riportato da As e dal Times, la Uefa avrebbe raggiunto un accordo con l'Eca, associazione che rappresenta i principali club europei. L'accordo, prevede una modifica della più importante competizione europea, che potrebbe entrare in vigore dalla stagione 2024/25. Il nuovo assetto prevede un aumento del numero delle partecipanti, da 32 a 36 squadre. Ci sono due possibili soluzioni al vaglio: una prima fase con gruppi da 6 squadre e quindi con 10 partite ciascuna, oppure una vera e propria rivoluzione. Quest'ultima consisterebbe nel dar vita a un'altra fase a gironi che prenda il posto dei quarti di finale. Come si accede? Agli ottavi parteciperebbero le prime due classificate di ogni girone e le 4 migliori terze. Poi, le vincenti nella doppia sfida a eliminazione diretta verrebbero divise in altri due gruppi da 4 squadre ciascuno, di cui faranno parte le 4 migliori formazioni promosse alle semifinali. Ci sarebbe un aumento delle partite da giocare per vincere il titolo: precisamente da 13 a 17. L'accordo porterebbe sicuramente vantaggi economici, ma potrebbe incidere sui diversi campionati nazionali dando vita a calendari di fuoco.

LAZIO, PAROLE DI LOTITO

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE