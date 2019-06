UFFICIALE - Benevento, Pippo Inzaghi nuovo tecnico

Simone rinnova con la Lazio, Pippo riparte da Benevento. Ufficializzato l'accordo tra Inzaghi e il presidente Vigorito, dopo Bologna la prossima tappa è in Campania. Questo il comunicato ufficiale sul sito delle Streghe: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il sig. Filippo Inzaghi per la conduzione tecnica della Prima Squadra. L’allenatore di Piacenza ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2020 con opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2021. Benvenuto mister Inzaghi!".

