UFFICIALE - Calciomercato, il Chelsea acquista Werner dal Lipsia

Era nell’aria da giorni, e alla fine è arrivata l’ufficialità con un post su Twitter: Timo Werner, attaccante del Lipsia, sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Il tedesco è stato fin qui autore di una stagione straordinaria, condita da 32 gol e 13 assist tra Bundesliga e coppe. Anche grazie alle sue prestazioni, i biancorossi hanno raggiunto i quarti di Champions League. L’ex Stoccarda passerà ai Blues per circa 55 milioni di euro e si legherà agli inglesi con un contratto fino al 2025. Il giocatore, prima di trasferirsi in Premier, terminerà la stagione con i tedeschi che sono ancora in corsa per il secondo posto in campionato.

Pordenone - Venezia, sfogo del pres. Lovisa: "Tutto molto imbarazzante"

Calciomercato Lazio, candidature a sinistra: Fares si propone ai biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE