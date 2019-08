UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Yazici è un nuovo giocatore del Lille

Mancano due soli giorni alla fine del calciomercato inglese e per la Lazio questa dead line è importante per quanto riguarda il discorso Milinkovic - Manchester United. Il raffreddamento dell'interesse dei Red Devils per il serbo ha di conseguenza ammorbidito anche la pressione della Lazio sul Trabzonspor per Yazici. Il Lille ha così avuto via libera per il turco, portando a compimento l'affare. Oggi sul sito ufficiale del club francese è arrivato l'annuncio ufficiale dell'acquisto che va, almeno in parte, a colmare il vuoto generato dalle cessioni di Pepè e Leao.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA DIRETTA SULLE TRATTATIVE IN CORSO

LAZIO, IL REPORT DEL QUARTO GIORNO DI RITIRO A MARIENFELD

TORNA ALLA HOME PAGE