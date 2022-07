UFFICIALE - Il Napoli presenta il sostituto di Koulibaly: c’è il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Il Napoli piazza il primo colpo in difesa dopo la partenza di Kalidou Koulibaly. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Leo Ostigard. Il difensore, che l'hanno scorso ha giocato 6 mesi in prestito al Genoa, lascia il Brighton e si mette subito a disposizione di Spalletti che, comunque, aspetta almeno un altro giocatore in quel ruolo. Questo il comunicato del club partenopeo: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leo Skiri Østigard dal Brighton & Hove Albion FC".