UFFICIALE - Inter, il comunicato del club: "Il progetto va avanti con Conte"

Oggi è andato in scena l'incontro tra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter, incluso il presidente Steven Zhang. Il meeting, in una villa in provincia di Varese, ha messo in ordine tutte le incomprensioni emerse dopo il lockdown e deflagrate nel post Atalanta - Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato sul sito ufficiale un comunicato che informa sulla prosecuzione del rapporto con il tecnico pugliese, smentendo tutte le voci che invece parlavano di frizioni insuperabili: "L'incontro di oggi tra il club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".

