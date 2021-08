UFFICIALE - Keita Baldé è un nuovo giocatore del Cagliari: il comunicato

Il Cagliari rinforza il proprio reparto offensivo. È ufficiale il suo trasferimento dal Monaco al Cagliari a titolo definitivo. L'esterno senegalese era stato proposto anche alla Lazio in questo ultimo giorno di calciomercato. Questo un estratto del comunicato: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Keita Baldé che si trasferisce dal Monaco a titolo definitivo. Nato in Spagna, l’8 marzo 1995, da genitori senegalesi, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Barcellona. Nel 2011 si trasferisce in Italia per giocare nella Primavera della Lazio: segna 11 gol in 17 gare e contribuisce alla vittoria del Campionato 2012-13. La stagione successiva viene promosso in prima squadra: debutta in Serie A a 18 anni allo stadio Olimpico nel 3-0 ai danni del ChievoVerona, il 18 settembre 2013; realizza il suo primo gol nella massima serie il 10 novembre, nell’1-1 contro il Parma. Nel febbraio 2014 arriva anche la prima rete in ambito internazionale, in Europa League, contro il Ludogorets. Calciatore più giovane nella storia del Club biancoceleste a scendere in campo da titolare in un derby, lascerà la Lazio con in bacheca una Supercoppa Italiana, 137 partite, 31 gol, 22 assist".