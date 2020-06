UFFICIALE - La Lega pubblica il nuovo calendario della Serie A

AGGIORNAMENTO ORE 18,55 - Ecco i calendari. La Lega Serie A ha reso note le date dei recuperi e delle partite dall'ottava alla 16esima giornata di ritorno (QUI IL CALENDARIO COMPLETO). Inoltre con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha stabilito le finestre delle giornate.



RECUPERI 6a GIORNATA RITORNO

Sabato 20 giugno 2020

ore 19.30 TORINO — PARMA (SKY)

ore 21.45 HELLAS VERONA — CAGLIARI (DAZN)

Domenica 21 giugno 2020

ore 19.30 ATALANTA — SASSUOLO (SKY)

ore 21.45 INTER — SAMPDORIA (SKY)

Qui il calendario della Lazio.



AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Le indiscrezioni sono state confermate. Il calendario ufficiale della Serie A verrà pubblicato nelle prossime ore. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Contrordine: la Lega sembra pronta a risolvere tutti vincoli burocratici già oggi, facendo uscire il calendario stasera.

Mercoledì, salvo altri nuovi intoppi tecnici, verrà ufficializzato il calendario del campionato, comprensivo di anticipi e posticipi fino alla quart’ultima giornata compresa. Rinvio nell’uscita del calendario, atteso per questo pomeriggio, che scandirà la ripartenza della Serie A. La Lega aspetta l’ok definitivo di Figc e governo, l’iter si allunga di un paio di giorni, fa sapere Gazzetta.it. Mercoledì dovrebbe essere quello giusto. La Serie A che ripartirà il 20 giugno deve contenere 124 partite in 43 giorni, comprensivi di 6 sabati e 7 domeniche, per chiudere il 2 agosto. La Coppa Italia ha invece una storia tutta sua: inizierà in anticipo e già il 17 giugno eleggerà il proprio vincitore.