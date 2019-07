UFFICIALE - Lazio, Andreas Karo in prestito alla Salernitana

Un blitz di calciomercato della Lazio aveva portato la scorsa settimana Andreas Karo a Roma per le visite mediche. Il difensore però era destinato al prestito alla Salernitana e in serata è arrivato il comunicato ufficiale sul sito dei granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’96 Andreas Karo".

Pubblicato il 19 luglio alle ore 23:00