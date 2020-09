UFFICIALE - Lazio, preconvocati dell'Argentina: Correa nella lista di Scaloni

Bella notizia per Joaquin Correa. Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha inserito l'attaccante della Lazio nella lista preliminare dei convocati per le partite di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 contro Ecuador e Bolivia. In totale sono ben nove i calciatori della Serie A presenti: oltre al biancoceleste, Juan Musso e Rodrigo De Paul (Udinese), German Pezzella (Fiorentina), Paulo Dybala (Juventus), Alejandro Gomez (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter) e Giovanni Simeone (Cagliari).

