UFFICIALE - Lazio Women, dalla Juve arriva Cafferata: il comunicato

Non si ferma il mercato della Lazio Women, la società ha messo a segno un altro colpo regalando a mister Grassadonia un rinforzo in difesa. Dalla Juventus è arrivata Federica Cafferata, classe 2000. A darne notizia è stato il club attraverso un comunicato: "Ancora un rinforzo per la Lazio Women che, dopo gli arrivi di Martinovic e Benoit, accoglie tra le proprie fila Federica Cafferata, giovane difensore classe 2000 con già all`attivo esperienze prestigiose sia a livello nazionale che internazionale che approda alla Lazio a titolo temporaneo dall` F.C. Juventus.

Cafferata, archiviate le prime stagioni calcistiche in Liguria tra Ligorna, Lavagnese e Genoa, debutta in Serie A nel 2020 con il Napoli con cui colleziona venti presenze e la sua prima rete nella massima divisione. Nel luglio del 2021, si trasferisce alla Fiorentina proseguendo il suo percorso di crescita con quasi cinquanta apparizioni in maglia viola, venendo poi acquistata dalla Juventus che, dopo una prima annata coronata da otto presenze, la cede in prestito alla Sampdoria dove, in breve tempo, diviene una pedina insostituibile nella retroguardia blucerchiata collezionando dodici presenze in appena sei mesi per poi giungere nella Capitale.

Nella carriera di Cafferata, oltre a varie presenze nelle selezioni giovanili italiane, anche due presenze nelle Nazionale maggiore con l`esordio registrato il 10 ottobre 2022 nell`amichevole contro il Brasile.

Nel palmares del nuovo difensore biancoceleste un campionato di Serie B conquistato con il Napoli nella stagione 2019/20 e il trionfo nella Supercoppa italiana 2023 con la Juventus. Benvenuta Federica!".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE