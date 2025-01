UFFICIALE - Lazio Women, nuovo rinforzo in attacco: il comunicato

Primo colpo in entrata per la Lazio Women che accoglie Melania Martinovic dal Napoli. L'acquisto è stato ufficializzato dal club attraverso un comunicato, di seguito quanto si legge nella nota: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Melania Martinovic dal Napoli Femminile. Attaccante romana classe 1993, Martinovic in carriera ha vestito le maglie prestigiose, tra le altre, di Sassuolo, Fiorentina, Sampdoria e Como Women con cui ha realizzato sei reti in ventiquattro presenze. Benvenuta Melania!"

