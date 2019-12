UFFICIALE - Mandzukic è un nuovo giocatore dell'Al-Duhail

Dopo un lungo tira e molla, la vicenda Mandzukic è arrivata al capolinea. Fuori dal progetto Juventus, il giocatore croato ha trovato un nuovo club dove mettersi in mostra. Sarà l'Al-Duhail ad accoglierlo, in Qatar. Troverà qui anche l'altro ex bianconero Medhi Benatia. Sui propri canali ufficiali, la squadra qatariota ha pubblicato una foto dell'ex Bayern Monaco intento a firmare il contratto. Le cifre sono le seguenti: 5 milioni di euro per 18 mesi, un indennizzo per la Juventus da 5,5 milioni.

