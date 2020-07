UFFICIALE - Napoli-Roma, cambia il direttore di gara: Rocchi sostituisce Di Bello

Doveva essere Marco Di Bello della sezione di Brindisi, ad arbitrare stasera alle 21:45 il match tra Napoli e Roma. Poche ore fa però, L’Aia ha comunicato che il fischietto pugliese non potrà prendere parte alla gara, e verrà sostituito da Gianluca Rocchi di Firenze. Resteranno gli stessi invece i collaboratori: Alassio e Tegoni gli assistenti di linea, Manganiello quarto uomo, e Mazzoleni e Longo al Var. Ecco il comunicato ufficiale: "Si comunica che l’Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli - Roma, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi".

