UFFICIALE - Roberto Inglese vestirà la maglia del Parma

Il nome di Roberto Inglese era stato rilanciato anche in ottica mercato Lazio, come possibile rinforzo per l'attacco. Invece, il classe '91 vestirà nuovamente la maglia del Parma nella prossima stagione. La stessa società ducale ha comunicato l'acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore dal Napoli. Il bomber ha firmato con i crociati un contratto fino al 30/6/2024.

