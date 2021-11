Un Pallone per un Sorriso, Lotito: "La Lazio si batte contro ogni forma di violenza"

In occasione della giornata Internazionale contro la violenza sulla donna il presidente della Lazio Claudio Lotito per la Sesta Edizione dell’evento benefico “Un Pallone per un Sorriso” ha dichiarato: "Voglio rivolgere il mio augurio a tutti i partecipanti della sesta edizione di 'Un pallone per un sorriso'. Un’iniziativa meritoria, che vuole trasmettere un messaggio di speranza in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Di fronte a questo crimine odioso e vigliacco, la risposta è alzare il livello di attenzione, non lasciando sole le donne nei momenti più difficili e più bui. La Società Sportiva Lazio porta avanti da sempre i valori del rispetto per la persona e si batte contro ogni forma di violenza e discriminazione. Abbiamo voluto dare, quindi, massima adesione a questa iniziativa, rivolgendo un abbraccio speciale alle donne vittime di violenza e a chi si dà da fare ogni giorno per difenderle".

RISPETTO - "Per questo, un in bocca al lupo particolare va alle componenti della Nazionale delle Suore che, con un presidente speciale e tenace come suor Paola, sapranno sicuramente dare lustro a questa manifestazione. La società Lazio è al loro fianco pronta, come sempre, a fare la propria parte per organizzare nuove iniziative al fianco di chi, tra le altre cose, si occupa proprio delle donne vittime di violenza, offrendo loro accoglienza e l’occasione per ritrovare una vita libera, dignitosa e rispettata da tutti" ha concluso il patron Lotito.

