Amarildo: "Ho assegnato il nome Lazio ad una mia impresa"

La Lazio è un vortice di emozioni che per chiunque inizi a camminare tra le fila biancocelesti porterà sicuramente con sé un pezzo della propria esperienza nella Capitale. Ce lo ha confermato ai nostri microfoni in esclusiva l'ex Lazio Amarildo Souza do Amaral: "Io ho finito di giocare nel 1998, militavo nella città del Limeira dove lì, io e la mai famiglia abitavamo. Lì ho creato una scuola calcio che per 15 anni abbiamo allenato molti giocatori. Dopo ho venduto l'area per un'impresa residenziale dove lì hanno costruito due monumenti. Quando mi hanno chiesto come chiamarla, io essendo molto legato alla Lazio ed avendoci giocato nella stagione 1989-1990, ho scelto di dare il nome al condominio chiamandolo "Parque Lazio".