"Una chitarra per Pino", stasera la serata a Ostia in memoria di Wilson

Una bellissima serata, un omaggio a quello che è stato e sempre sarà il capitano Pino Wilson. "Omaggio a Pino Daniele", questo il titolo della serata che prenderà il via dalle 20.45 al Teatro Romano di Ostia Antica, il 20 luglio, e che vedrà la partecipazione di tantissimi suoi ex compagni e amici biancocelesti come Giancarlo Oddi, Michelangelo Sulfaro, Michele Plastino e tanti altri. Interverranno anche Alessio Puliani, Vincenzo Capua e Assia Cuomo. La serata sarà presentata da Elisa Di Iorio.

Alle 21.30 il tributo a Pino Daniele. Un viaggio musicale nel repertorio del grande artista napoletano. I brani più amati ma anche l’interpretazione di quelli meno conosciuti al grande pubblico, ricchi di suggestioni che sprigionano emozioni pure. Con Lino Pariota, Dario Rosciglione, Giandomenico Anellino e Irina Arazorena che racconteranno con la loro unicità musicale le emozioni narrate da un grande autore latino come Pino Daniele. Special Guest: Tony Esposito!