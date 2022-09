Ungheria-Italia, Dimarco: “Che serata. Ne ho fatta di strada”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia supera l'Ungheria a Budapest e approda alle Final Four di Nations League. Federico Dimarco, autore del gol del 2-0, ha analizzato la sfida ai micorofoni di RaiSport: "Sono contento di aver segnato il primo gol in azzurro, l'importante era vincere e l'abbiamo fatto. Siamo contenti di essere arrivati alle finali. Ho fatta tanta strada per arrivare qui, ogni giorno ho cercato di dare il massimo nel mio lavoro. Sono contento di aver fatto il 1500esimo gol, mi godo questa serata".