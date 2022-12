Uruguay, ex Cagliari e Juventus in gravi condizioni: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ex centrocampista Fabian O'Neill è ricoverato in gravi condizioni in Uruguay. Secondo il quotidiano Subrayado l'uruguaiano è stato trasportato in ospedale in tarda mattinata ed è ora in terapia intensiva, con i medici che stanno facendo il possibile per salvargli la vita. La famiglia è al suo fianco, nella speranza di sviluppi positivi. O'Neill ha giocato in Italia per sette anni, vestendo la maglia del Cagliari dal 1995 al 2000 e poi di nuovo nel 2002, quella della Juventus tra il 2000 e il 2002 e sempre nel 2002 quella del Perugia.