Usa Mondiali | Pulisic, dopo la partita subito in ospedale: le sue condizioni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Pulisic autore del gol qualificazione degli USA contro l'Iran, è uscito dal campo soffrendo per un colpo all'addome subito proprio in occasione della rete segnata. Per questo motivo nella notte è stato trasportato in ospedale per accertamenti e per escludere infortuni di grave entità. Lo stesso giocatore tramite una foto poi circolata sui social, ha tranquillizzato tutti dichiarando che sarà pronto per la partita di sabato contro l'Olanda, valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar.