Vaccino Covid-19 / Video, infermiera sviene dopo l'iniezione: i medici però rassicurano tutti

Ha fatto il giro del mondo il video dell'infermiera svenuta dopo la prima dose del vaccino Covid-19. Tiffany Pontes Dover, madre di due figli di 30 anni e infermiera manager presso il CHI Memorial Hospital di Chattanooga, è praticamente collassata a pochi secondi di distanza dall'iniezione, mentre stava parlando. In nottata è arrivata la replica dei medici dell'ospedale, che hanno voluto difendere la sicurezza del vaccino, riconducendo il tutto a un problema insito nella donna: “È una reazione che può verificarsi molto frequentemente con qualsiasi vaccino o iniezione, si chiama sincope vasovagale. È la causa più comune di svenimento e le cause che la scatenano si possono elencare in dolore, vista di aghi, calore intenso, stare troppo a lungo in piedi e disidratazione". Il tutto però non fa bene ai sondaggi: il 40% degli americani non è sicuro di vaccinarsi.