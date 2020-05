Valentini: "Spadafora? Il ministro non può andare contro il calcio"

Continua la diatriba intorno alla ripresa della Serie A. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini: "Spadafora? Sono stupito anche del suo like al post su Twitter. Non può essere il ministro che va contro il calcio. Tradisce un'animosità viscerale e un atteggiamento punitivo nei confronti del mondo del calcio. E questo non va bene. C'è totale incompetenza. Ci si deve affidare a dei consiglieri che conoscono la materia e che non remano contro il mondo del calcio. Mentre l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, la Polonia e altri Stati hanno stabilito un protocollo severo per ripartire, con l'isolamento di un giocatore infetto, noi invece stiamo ancora a mettere i bastoni tra le ruote alla ripresa della Serie A. Come la moda, il turismo, la ristorazione ,anche il calcio è un settore produttivo che deve provare a ripartire. Il calcio versa oltre un miliardo di tasse, che servono anche a far funzionare il movimento di base e tutti gli altri sport che il Coni gestisce". Abbiamo cinque squadre nelle Coppe europee. Se si va avanti così, rischiano di non partecipare. E la Uefa ci tiene sotto osservazione. Lo spettacolo che stiamo mostrando in queste settimane non è dei più edificanti".

