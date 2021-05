Valzer di allenatori, da Inzaghi a Gattuso: le percentuali di Sky - FOTO

C'è chi resta e chi va via. La Serie A si prepara al valzer di allenatori in estate con parecchi tecnici che cambieranno aria e sceglieranno nuovi progetti. Dal rebus Pirlo, al possibile colpo di scena Pioli, passando per i problemi tra Gattuso e De Laurentiis e il rinnovo di Inzaghi che sembra infinito. Sono tanti i mister in dubbio in questo finale di stagione. Altri, come De Zerbi, hanno già dato l'addio. Altri ancora come Allegri, Sarri e Spalletti sono pronti a subentrare. Sky Sport ha stilato le percentuali delle prossime squadre per i maggiori tecnici in circolazione. Tanti i dubbi e pochissime certezze per il prossimo anno. In casa Lazio, nonostante i problemi con il rinnovo di contratto, Inzaghi sembra ancora l'indiziato numero uno per la prossima stagione. Percentuali più basse per Gattuso che al 20% potrebbe firmare con i biancocelesti.

LA TABELLA

ALLEGRI: Real Madrid 75%, Juventus 15%, Napoli 5%, altre 5%

SARRI: Estero 40% , Fiorentina 20%, Juventus 2%, altre 38%

GATTUSO: Fiorentina 75%, Lazio 20%, altre 5%

PIRLO: Juventus 20%, esonero 80%

INZAGHI: Lazio 70%, altre 30%

CONTE: Inter 70%, altre 30%