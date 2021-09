Venezia, Kiyine: "Mi volevano a gennaio, ora sono pronto per la Serie A"

La Lazio ha ceduto Sofian Kiyine in prestito al Venezia. Dopo la scorsa stagione con la maglia della Salernitana il jolly offensivo avrà la possibilità di cimentarsi nuovamente con la Serie A: "Sapevo che il Venezia mi voleva anche a gennaio, quando è venuto giocare all’Arechi avevo una motivazione in più. Ritorno in Serie A, ho un’altra occasione. Pensavo di essere pronto con il Chievo, invece ero troppo giovane e dovevo imparare molto" le parole del giocatore riportate dalla rassegna stampa di Radiosei. Infine un commento anche su Ventura, suo allenatore con i campani: "So che a Venezia ha allenato Ventura, tanti anni fa. È un allenatore a cui devo tantissimo, insegna calcio e dà molti consigli ai giovani". Anche Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, crede molto in lui: "È un giocatore con un talento enorme, finora se non ha trovato continuità in Serie A, deve porsi delle domande, ma per il Venezia può diventare un valore aggiunto anche nel massimo campionato. Per caratteristiche può ricoprire vari ruoli perché ha il calcio in testa".