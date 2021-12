Venezia - Lazio, scambio di "doni" tra Pedro e un bimbo: il gesto dello spagnolo - FOTO

È l'uomo del momento, dentro e fuori dal campo. Pedro dà spettacolo sul rettangolo verde, ma anche una volta riposti gli scarpini, non smette di essere un campione. L'ultimo gesto che l'ha visto protagonista è avvenuto in occasione di Venezia - Lazio. Lo spagnolo, che ha aperto le marcature andando in rete dopo tre minuti dal fischio d'inizio, è stato chiamato da uno spettatore d'eccezione. Si tratta di un bimbo presente al Penzo, che ha mostrato al suo idolo un cartello: "Pedro Pedro Pedro Pè. Darai la maglietta proprio a me? Fidati di me". Richiesta esaudita, il classe '87, una volta concluso il match, si è avvicinato e gli ha consegnato la casacca biancoceleste. Le foto del piccolo tifoso "pazzo" di gioia stanno facendo il giro del web!

