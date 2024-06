Venezia, Penzo in ristrutturazione: ecco dove disputerà le prime gare

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo Parma e Como è il Venezia la terza e ultima neopromossa in Serie A che ha battuto nella finale di ritorno dei playoff la Cremonese. I lagunari però, così come i lombardi, almeno per le prime gare casalinghe potrebbe non giocare al Penzo che dovrà essere sottoposto ai lavori di adeguamento ai criteri infrastrutturali imposti dalla Lega. Il club ha presentato richiesta al Comune di Salerno per la disponibilità dell'Arechi, ai fini dell'iscrizione al prossimo campionato. La Giunta ha accolto l'istanza stabilendo però nella delibera che "la disponibilità è concessa a condizione che sia prioritario l’utilizzo dell’impianto alla U.S. Salernitana 1919 per la partecipazione al prossimo campionato di Serie B 2024/2025, e pertanto a condizione che le Leghe competenti predispongano calendari che evitino la sovrapposizione degli incontri".

