Venezia, si avvicina l'esordio con la Lazio: ufficializzato un nuovo acquisto

Il Venezia sta lavorando per arrivare al meglio al giorno dell'esordio in Serie A, all'Olimpico contro la Lazio. Il club ha ufficializzato, nella giornata di oggi, il trasferimento in prestito di Lorenzo Lucchesi dalla Fiorentina, che andrà a rinforzare l'organico di mister Di Francesco. Di seguito il comunicato: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con ACF Fiorentina per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore classe 2003 Lorenzo Lucchesi. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Empoli e Juventus, Lucchesi ha vinto con la Primavera della Fiorentina una Coppa Italia e due Supercoppe di categoria, per poi passare in prestito alla Ternana, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze con due gol ed un assist".

Le sue prime parole: “Vestire la maglia del Venezia, in una stagione così importante, per me è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Sono pronto a ripagare la fiducia della Società e del mister dando quotidianamente il massimo. Non vedo l’ora di giocare al Penzo, uno stadio dove si sente moltissimo il calore dei tifosi arancioneroverdi, che spero di incontrare al più presto.”

