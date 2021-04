Verona - Lazio, a Torino l'ultima senza Inzaghi in panchina

Dopo una giornata di festa per il record di Stefan Radu la brutta notizia in casa Lazio è legata alla positività al Coronavirus della famiglia di Simone Inzaghi. Fortunatamente la moglie del tecnico Gaia Lucariello sui social ha rassicurato sullo stato di salute, seppur in isolamento come da protocollo. Contro l'Hellas Verona la Lazio dovrà fare a meno del suo allenatore che lascerà il testimone al vice Max Farris. L'ultima volta in cui Inzaghi è stato assente in panchina risale al 30 giugno 2020, quando i biancocelesti superarono 2-1 il Torino in trasferta. Quel pomeriggio Simone è rimasto in tribuna ed è ancora impressa negli occhi di tutti i tifosi la sua esultanza al gol del sorpasso di Parolo.

