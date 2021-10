Verona - Lazio, Patric: "Bisogna essere concentrati, l'abbiamo preparata bene"

Patric partirà ancora una volta titolare. Data l'emergenza in difesa, Maurizio Sarri si affida ancora una volta allo spagnolo che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter fare bene. Il difensore della Lazio è intervenuto davanti le telecamere del canale tematico per parlare delle difficoltà che si potrebbero incontrare con il Verona: “In trasferta non stiamo ancora andando bene, ed è un discorso di mentalità così come dice il mister. Non dobbiamo stare troppo tempo a pensare ad una partita vinta, perché il tempo per preparare la sfida successiva è veramente poco e dobbiamo essere concentrati. Magari puoi incontrare anche una squadra meno forte, ma poi i dettagli fanno la differenza e se non sei concentrato succede come a Bologna".

LA PARTITA - "Oggi vogliamo crescere e far vedere di che pasta siamo fatti. La partita di oggi sarà difficile, ci saranno molti uno contro uno e bisognerà lavorare di fisico. Dobbiamo essere pronti a tutto e dobbiamo essere preparati ad ogni tipo di difficoltà. Il Verona ha ottimi giocatori ma noi l’abbiamo preparata bene. Speriamo di portare a casa i tre punti”.

Lo spagnolo ha poi parlato a DAZN, ecco le sue parole: "Non lo so perché iniziamo male. Questi cali non ce li spieghiamo, dobbiamo lavorare sul sistema nervoso. Rimanere concentrati e non mollare un attimo. Tra una partita e un'altra c'è poco tempo e devi avere la testa e la mentalità pronta. Quello che ci manca è fare un salto di mentalità".