Verona - Lazio senza audio per 10': Dazn fa infuriare ancora i tifosi

VERONA-LAZIO - Verona e Lazio rientrano in campo per il secondo tempo ma Dazn si scorda l'audio. Un altro problema tecnico, questa volta non di immagini ma di suono. La partita riprende senza la voce del telecronista e del commentatore e non si sente nemmeno il sound dello stadio. Intanto Immobile al primo pallone del secondo tempo fa 1-2 e accorcia le distanze. Un bel gol, peccato non averlo vissuto con la telecronaca. Dazn spiega così con una scritta in sovrimpressione: "Ci scusiamo per il problema tecnico, stiamo facendo tutto il possibile per riprstinare il servizio". Il problema viene risolto dopo dieci minuti, al 55'.