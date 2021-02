Verona, Setti: "Lotito e De Laurentiis bravissimi nel rapporto risultati-gestione"

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti in un'intervista ad AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, ha parlato di alcuni suoi colleghi presidenti di Serie A: "Non posso parlare di parsimonia, visto e considerato che sono al comando di due grandi club ma nel rapporto risultati sportivi e gestione virtuosa Lotito e De Laurentiis sono davvero bravissimi. Il più simpatico è Ferrero, ha sempre la battuta pronta e sa anche essere ironico e autoironico".

