Verso Lazio - Milan, il club ricorda un precedente con Immobile protagonista! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domani la Lazio scenderà sul campo dell'Olimpico per affrontare il Milan nel match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A. In attesa di godersi un match fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre, sul profilo Instagram del club biancoceleste è stato condiviso il video dei highlights di un Lazio - Milan del 2017. In quell'occasione, la tripletta di Immobile e il gol di Luis Alberto decisero la sfida, consentendo agli uomini allora guidati da Inzaghi di superare gli avversari, in rete grazie a Montolivo. "La tripletta di Immobile e il gol di Luis Alberto per superare il Milan", la didascalia con cui viene accompagnato il post.

TORNA ALLA HOMEPAGE