VIDEO - Coronavirus, i numeri letti da Vittori e gli emendamenti con l'Avv. Rondoni: il TG del 31/03

Appuntamento del martedì con il nostro tg. Oggi navighiamo nel mare degli argomenti collegati all'epidemia da coronavirus e andiamo a pescarne due in particolare: numeri ed emendamenti. Nel primo caso ci affidiamo al nostro Alessandro Vittori, giornalista e professore di matematica, per fare il punto sulla discesa dei contagi. Nel secondo invece ai nostri microfoni torna l'Avvocato Diana Rondoni con dichiarazioni importanti in un momento di emergenza economica e non solo. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O PREMI PLAY A FINE ARTICOLO