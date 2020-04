VIDEO - Coronavirus, Italia, Europa e no al Mes con l'On. De Toma: il tg del 13/04

Torna il tg presentato ogni sera dal direttore Alessandro Zappulla. Oggi con noi l'On. De Toma del Gruppo Misto con il quale faremo il punto sulla situazione politica ed economica del paese e dell'Europa in tempo da epidemia da coronavirus. Sempre Alessandro Zappulla ci farà il punto anche sulle ultime novità in tema di Covid-19 e sulla nostra Lazio. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO PER PREMERE PLAY