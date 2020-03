VIDEO - Coronavirus, Lazio e attualità: il punto con il nostro TG. Capua: "Covid-19 mostro terribile"

Edizione straordinaria del telegiornale de Lalaziosiamonoi.it per parlare di coronavirus ma non solo: anche attualità e Lazio. Con il direttore Alessandro Zappulla, in rigora conduzione dallo studio allestito nella sua abitazione, Pino Capua e Carlo Roscito. Proprio il Dottor Pino Capua ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti e sentite ai nostri microfoni: "Non è un bel momento come potete ben immaginare. Siamo tutti al lavoro per cercare di debellare questo terribile mostro senza volto. Ci sono i numeri, numeri brutti, dolori e angoscianti. Io credo e spero che quello che ci dicono ci porti fra un paio di settimane ad una caduta della viralità del Covid-19. Ci stiamo rendendo conto di quanto sia bello fare una vita normale visto che ora stiamo facendo cose diverse rispetto a prima. Campionato? Non sappiamo come e quando riprenderà. Non so cosa può comportare questo stop all'equilibrio psicofisico dei calciatori. Sono fuori allenamento. La speranza è il desiderio che tutto finisca presto e che rimonci ciò che ci fa gioire, con i colori biancocelesti". CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DEL TG O SCORRI ED ESEGUI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO