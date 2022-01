Vieri sulla convocazione di Balotelli: "L'anno scorso non era neanche un atleta..."

Sta facendo discutere e non poco la convocazione da parte del ct Roberto Mancini di Mario Balotelli per lo stage della Nazionale. Sulla questione ha espresso il suo parere anche Bobo Vieri su Twitch: "Non capisco questa scelta. Spero di ricredermi, ma al momento vedo tantissimi calciatori più meritevoli della maglia azzurra. Ho seguito molto Balotelli nella stagione passata e non era neanche un atleta. Sempre in sovrappeso, non giocava neanche in Serie B. Non si allenava nemmeno bene e non si muoveva. Balo ha un bel tiro, ora lo vedo dimagrito, ma non basta. Non ce l'ho con lui, ma bisogna meritarsi l'Italia".