Vlahovic positivo al Covid-19, Udinese in autoisolamento: il comunicato

Dopo la positività al Covid-19 di Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'Udinese che ha incontrato domenica scorsa i viola ha deciso di mettersi in autoisolamento. Il comunicato ufficiale: "Udinese Calcio comunica che, alla luce del caso di positività al Covid-19 di un calciatore della Fiorentina, i giocatori della prima squadra, resteranno in autoisolamento presso le proprie abitazioni fino al 22 marzo. Di conseguenza, per tale periodo, permarrà la sospensione di ogni attività della prima squadra".

