West Ham, 8 giocatori hanno sintomi da Coronavirus. E Felipe Anderson?

Felipe Anderson è stato contagiato dal Coronavirus? Non si sa. Quello che al momento si conosce è che otto giocatori del West Ham mostrano sintomi della pandemia e sono ora in isolamento. Lo ha fatto sapere la vicepresidente del club, Karren Brady sottolineando che "fortunatamente hanno sintomi lievi". Gli Hammers sono l'ultimo club della Premier League ad essere colpito dalla pandemia. I giocatori si allenano in casa e il club spera di riprendere le sessioni regolari al termine del blocco che in Gran Bretagna è fissato fino al 13 aprile, mentre la stagione della Premier League è sospesa almeno fino al 30 aprile. In una intervista al Sun Brady spera che la stagione possa riprendere e giungere a una conclusione, anche se le partite si dovessero giocare a porte chiuse fino a luglio.

Lazio, parte il quiz: "Leiva prepara il tiro e...", Felipe Anderson indovina

Coronavirus, la Serie A si spacca sulla ripresa: in Europa invece...

Torna alla home page