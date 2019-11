Wilson: "Lazio, ora hai il cinismo delle big. Non so cosa dire su Jony..."

La vittoria contro il Cluj tiene aperti i discorsi qualificazione per la Lazio, e porta in dote con sé anche alcuni aspetti positivi. Dal gruppo ai singoli, ne ha parlato Pino Wilson - ex capitano biancoceleste - ai microfoni di Radiosei: "La Lazio ha raggiunto il livello di una grande perché vince con un cinismo incredibile. Il primo tempo ha giocato davvero molto bene, a prescindere dal turnover, mentre nella ripresa c'è stato il solito calo rischioso. Il Cluj poteva pareggiare, ma non è successo. Ora si va a Rennes per vincere, nella speranza che in Romania possa accadere qualcosa di positivo. Vale la pena provarci". Poi Wilson ha parlato dei singoli: "Devo dire che Vavro non ha sbagliato molto, ma l'errore finale poteva portare al pareggio. Ho la sensazione che giochi sotto pressione, lo vedo dal volto molto tirato. Sembra abbia paura. Adekanye ha fatto delle cose simpatiche. Buon sinistro, tanto movimento, a parte la sponda per Correa, però, nulla di decisivo. Jony? Stesse sensazioni delle ultime uscite, ha fatto poco, non so cosa dire su di lui"

