WOMEN | Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia, ma siamo estremamente convinti che..."

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della sfida con la Svezia, in programma venerdì 30 maggio alle 18:20, in conferenza stampa ha parlato il ct Soncin che ha analizzato prima l'avversario e poi parlato dell'Europeo. Le sue parole: "Come pensiamo di affrontare questa sfida? La conosciamo bene e loro conoscono bene noi. Sono davanti di due punti, ma abbiamo l'estrema convinzione di poter ottenere il risultato pieno. Sarà una partita molto complicata, contro una squadra che ha giocatrici con qualità notevoli e abituate a giocare queste sfide. Le rispettiamo, ma abbiamo fiducia in noi stesse e nel nostro percorso. Vogliamo un successo per conquistare l'obiettivo delle Final Four".

"Se queste due gare daranno indicazioni maggiori sul gruppo ristretto per l'Europeo? Il gruppo è allargato, ma la maggior parte dei club ha finito la stagione da tempo. C'è tempo fino al 25 giugno per consegnare la lista definitiva e quindi c'è tempo per fare tutte le valutazioni del caso. Poi queste due gare saranno importanti e avranno un peso sia per il presente sia per il futuro. Poi ci sarà tempo per arrivare alla lista definitiva, ma è importante che il gruppo resti allargato e allenato perché manca ancora tanto al torneo continentale".

