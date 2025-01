WOMEN | Moraca è una nuova calciatrice della Ternana: l'annuncio - FOTO

Giusy Moraca ha detto addio alla Lazio, lo ha fatto nei giorni scorsi con un post via social. La sua esperienza con la maglia biancoceleste si è conclusa dopo due anni e mezzo e ora l'attaccante è pronta a ripartire dalla Ternana. A dare l'ufficialità del suo trasferimento è stato il club umbro che tramite Instagram ha annunciato il suo arrivo. "Posso dire, senza timore di essere smentita di aver scelto Terni rifiutando tante altre importanti offerte. Sono qui per aiutare e per ritrovare quel sorriso che mi contraddistingue unicamente quando mi alleno e gioco con emozione", queste le sue prime parole da calciatrice rossoverde.

