Zaccagni: "Abbiamo ritrovato la Lazio. Amo questi tifosi, il mio futuro è qui" - VIDEO

Dopo la netta vittoria della Lazio contro il Verona, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida del Bentegodi. Queste le sue parole: "Sta sera abbiamo ritrovato la Lazio. Abbiamo fatto una grande gara soprattutto sotto l'aspetto mentale e abbiamo approcciato bene entrambi i tempi. Siamo molto contenti. Le voci sul Napoli? Ho sentito poco o niente, il mio futuro è qui alla Lazio. Amo questa città e questi tifosi e non ho intenzione di andarmene. Tornare a Verona per me è sempre un'emozione grande. Sono cresciuto qui calcisticamente, mi hanno dato tanto. I tifosi mi hanno sempre trattato bene e io sono stato bene qui. Anzi volevo scusarmi quando l'anno scorso ho esultato dopo il gol proprio contro il Verona, ma rientravo da un infortunio ed era un momento complicato per me. Lì non ho pensato a niente, io ho sempre grande rispetto per la tifoseria gialloblù".

"Il Verona di Zanetti? Ha tutte le carte in regola per salvarsi. È un'ottima squadra. Vedo spesso le partite, gioca anche un buon calcio. La classifica? La guardiamo, non ci deve fare effetto. Siamo contenti del nostro percorso, siamo una squadra giovane e dobbiamo affrontare tutte le partite con la stessa intensità. Nelle ultime partite abbiamo sbagliato qualche approccio, ma questa sera si è rivista la Lazio dell'inizio. Siamo contenti anche del cammino europeo e ora pensiamo alla gara di giovedì. Tavares? Ci dà sempre una grande mano in campo, non deve fare un assist a partita, nessuno glielo chiede. Sta facendo benissimo e noi siamo contenti di lui".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO