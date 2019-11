Zaccheroni: "Lazio, può essere l'anno buono. Nesta e Mihajlovic tra i più grandi"

Alberto Zaccheroni ha parlato un po' del suo passato a passionedelcalcio.it. Nel suo intervento, l'ex allenatore della Lazio ha menzionato tra i giocatori più forti allenati in carriera anche due biancocelesti: "Nell'elenco metto Paolo Maldini, che ha la lucidità per essere anche un grande dirigente. Poi Shevchenko, un cecchino infallibile. Weah, Amoroso, Bierhoff, Nesta, Mihajlovic, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero. Adriano era devastante poi purtroppo si è smarrito. Comunque sono fondamentali anche i gregari". L'avventura di Zaccheroni alla Lazio non è stata delle più fortunate. Subentrato in ottobre a Dino Zoff, il tecnico romagnolo non ha saputo portare la squadra oltre il sesto posto. Ora spiega perché: "Le mie migliori stagioni sono arrivate quando ho allenato una squadra dalla preparazione estiva fino a fine campionato, Le mie compagini hanno sempre raggiunto la qualificazione europea, ma subentrare in corso con l’acqua alla gola è complicato". Infine, ecco una battuta anche sulla Lazio di oggi: "Viste le problematiche delle avversarie, i biancocelesti possono essere nell'anno buono per qualificarsi in Champions League. La dirigenza non stravolge mai l’organico e questo è un vantaggio".

