Zaniolo, parla la madre: "La Roma lo ha abbandonato. I tifosi..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, si è raccontata sulle pagine de Il Corriere dello Sport spiegando la versione della famiglia sulla situazione che ha portato il calciatore a lasciare la Roma. Dopo la rete al Feyenoord nella finale di Conference League, la società giallorossa avrebbe detto al calciatore che era sul mercato ma che sarebbe stato ceduto solo per una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Non è arrivata un'offerta del genere e il calciatore è rimasto a Trigoria, anche soddisfatto visto il legame con città e tifosi. Il numero 22 si aspettava un rinnovo importante vista la valutazione chiesta in estate, ma non è arrivato "al contrario di altri compagni" dice piccata la madre. Zaniolo capisce così di non far parte più del progetto, si sente messo da parte. La Roma gli comunica che a giugno lo vogliono vendere e lui non sta bene.

Secondo la mamma forse un'influenza o lo stress, comunque il figlio non stava bene ed è per quello che non gioca a gennaio. Così c'è la possibilità di andare via e Zaniolo è pronto a ridursi l'ingaggio pur di andare al Milan o al Tottenham, ma nessuna delle due ha l'accordo con la Roma. Il Bournemouth trova l'intesa con il club, ma lui prima dice di no e poi ci ripensa quando la squadra ha già chiuso per Traoré. Poi è arrivato il Galatasaray che ha fatto sentire subito la fiducia al ragazzo che ha accettato la destinazione.

TIFOSI - Un tema importante è stato quello dei tifosi che Zaniolo intende ringraziare. Smentita la vicenda della maglia strappata, secondo la mamma l'ha semplicemente allargata per frustrazione dopo una prestazione negativa e la maglia si è rotta. "Lui la maglia della Roma l'ha solo baciata" aggiunge la Costa. Non accetta che il figlio sia stato fatto passare per pazzo e traditore, ma sicuramente non se la prende con i tifosi che hanno creduto a quello che gli è stato raccontato.