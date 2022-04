Zarate si allena da solo e sogna il ritorno in Argentina: "Ciò che voglio davvero"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo una breve esperienza nel calcio brasiliano e l'addio polemico dal Boca, Mauro Zarate ha ammesso di aver voglia di tornare a giocare nel calcio argentino. L'attaccante ex Velez e Lazio si sta allenando per conto proprio con altri calciatori senza contratto a La Plata. A 35 anni, l'argentino ha messo in chiaro di aver voglia di continuare la sua carriera in patria e per questo lavora quotidianamente per "non subire la transizione quando arriverà un'offerta". Intervento ai microfoni di ESPN, il biancoceleste ha spiegato: "Voglio rimanere in Argentina. Ora mi sto allenando in attesa di un interesse formale per essere inserito pieno d'energia in una squadra. Quello che voglio davvero è giocare e dimostrare ciò che posso fare in campo. La cosa principale è che il nuovo club sia effettivamente convinto di avermi con sé".

