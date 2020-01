Zenga: “Fui ad un passo dalla Lazio, avevo già parlato con Lotito e Tare…”

Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia ricordando, prima di tutto, il match dei biancocelesti contro il suo Crotone di due stagioni fa, che non consentì ai capitolini di ottenere la qualificazione in Champions League: "La Lazio fece 2-2 e de Vrij salvò il gol nostro del 3-1 e fece l’assist per Milinkovic. La domenica dopo, la Lazio stava vincendo con l’Inter, in quel momento era in Champions, che colpa ne ho io? Quando allenavo il Catania, avevo già parlato con Lotito, con Tare, avevamo già fatto tutto il programma per andare in Cima. Il problema era che quell’estate la Lazio ha avuto dei problemi con alcuni giocatori che erano in scadenza. La cosa si è prolungata all’infinito, io sono stato chiamato dal Palermo e alla Lazio è arrivato Ballardini. Sto parlando del 2009/10, avevamo fatto un bellissimo campionato col Catania, espresso un ottimo calcio".

CAMPIONATO - "Sirigu il portiere italiano più forte al momento. Donnarumma? Bisogna sempre contare che ha ventuno anni ed ha già collezionato tantissime presenze con un club blasonato come il Milan. Approccio con Ronaldo? In tutte le squadre che ho allenato, ci sono sempre quei giocatori che hanno più esperienza, più carisma. Chiaro è che non ti puoi rapportare allo stesso modo con il ragazzino ed il capitano. Strakosha? Ha superato Berisha nelle gerarchie dell'allenatore, quest'anno sta facendo un po' meno parate ma le sta facendo bene. Quando fai dieci partite di fila, non è solamente perché segni tanti gol ma anche perché hai un bravo portiere".

