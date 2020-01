Berisha in versione Justin Bieber: la prova canora dell’ex Salisburgo - VD

In occasione della gara di Coppa Italia contro la Cremonese di ieri pomeriggio, anche Valon Berisha ha avuto una chance, e Simone Inzaghi l’ha inserito nello scacchiere titolare. L’ex Salisburgo, a qualche ora dal triplice fischio e tra un allenamento e l'altro, si è dilettato nel canto. Sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui si riprende mentre intona ‘Love Yourself’, una delle ultime canzoni di Justin Bieber. Se in campo ci si aspettava tutt’altro rendimento dal centrocampista kosovaro, il suo talento nel canto è una vera sorpresa.

